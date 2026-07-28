Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan ayrılarak Arjantin ekiplerinden Estudiantes’e imza atan deneyimli eldiven Fernando Muslera, Uruguay forması altında Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşadı. Turnuva esnasında sergilediği performans ve yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Muslera, “Böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdim.'' dedi.

Deneyimli file bekçisinin açıklamaları şu şekilde:" Futbolun bana bu derece acı çektirebileceği daha önce hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şey beklemiyordum Gerçekten oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdim.''

'NASIL ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİ İYİ BİLİYORUM'

''Ne yaşandığının ve işlerin bu noktaya nasıl geldiğinin farkındayım. Fakat bu durumların üstesinden nasıl geleceğimi de gayet iyi biliyorum. Ben hayatım boyunca zorluklardan beslenen biri oldum; bu tür engel ve mücadeleler beni sadece daha da güçlendiriyor."