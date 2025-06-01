Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan anlaşmayla Güney Amerika’daki kulüpler, futbol akademileri ve oyuncu gözlemciliği konusunda İş birliği yapılacak.

Galatasaray Spor Kulübü, kaptan Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

'EFSANEMİZLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma kapsamında Güney Amerika’daki futbol akademileriyle güçlü bir ağ oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi alanlarında stratejik iş birlikleri gerçekleştirilecek.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir.”