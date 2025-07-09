Galatasaray'daki 14 yılın ardından Arjantin ligi ekiplerinden Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera ilk maçına çıktı.

Supercopa Internacional finalinde Estudiantes'in kalesini koruyan deneyimli eldiven kalesinde 2 gol gördü.

Sahada yoğun sisin hakim olduğu finali Velez, 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Muslera'nın sis nedeniyle görüş alanının oldukça kısaldığı ve bu nedenle yediği golden sonra sinirlenerek hakeme tepki gösterdiği görüntüler gündem oldu.

Karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Muslera, sahanın en düşük puan alan isimlerden biri oldu.