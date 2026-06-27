2026 Dünya Kupası H Grubu 3. hafta maçında İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. İspanya grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanda kalan Uruguay ise turnuvaya veda etti. Maça Muslera’nın yediği hatalı gol damgasını vurdu. 42. dakikada deneyimli kalecinin müdahalesine rağmen topun ağlara gitmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Baena ceza sahası içinde kaleyi karşısına alır almaz fazla beklemeden yerden ve köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Kalabalık savunma bloğunun arasından geçen top, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI

Turnuva boyunca eleştirilerin odağında olan deneyimli eldivenikinci yarıda yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Muslera maç sonrası yaptığı açıklamada özür diledi. Uruguaylı file bekçisinin açıklamaları şu şekilde: “Her zaman sorumluluk alıp yüzleşen biri oldum. Hiç bu kadar acı çekmemiştim. İyi bir Dünya Kupası geçirememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Takım arkadaşlarımdan özür diledim, tüm Uruguay halkından da özür diliyorum. Kaleciliğin doğasında bu var. Bazen sana çok şey verir, bazen de her şeyini alır."