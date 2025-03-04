Sezon sonunda Muslera’nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken sarı kırmızılarda kaleci arayışları başladı. Rumen basını Sport.ro'da yer alan habere göre FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu, Galatasaray'ın radarında. Galatasaray temsilcisinin oyuncuyu izlemek için FCSB ile Olympique Lyon arasında oynanacak maçta yer alacağı belirtildi.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Öte yandan habede, FCSB Başkanı Gigi Becali'nin 24 yaşındaki kaleci için en az 10 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Bu sezon 47 resmi maçta FCSB kalesini koruyan Rumen kaleci, 19 karşılaşmada kalesini gole kapadı.