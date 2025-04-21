Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera 14 yıllık kariyerinde unutulmaz bir finale hazırlanıyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak takımına çifte zafer yaşatma hedefiyle sahaya çıkacak olan 38 yaşındaki eldiven, Türk futbol tarihindeki en fazla kupa kazanan oyuncu ünvanını elde etmeyi hedefliyor.

KORKMAZ ZİRVEDE

2011 yılında Galatasaray’a transfer olan Muslera bugüne kadar 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı. Toplamda 17 kupa kazanan Uruguaylı kaleci, Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Türk futbolunun bir diğer efsanesi Bülent Korkmaz ise Galatasaray’da kazandığı 18 kupa ile şu anda zirvede yer alıyor.

ÇİFTE ZAFERLE VEDA MI?

Korkmaz kariyerine 8 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa sığdırdı. Sezon sonunda Galatasaray’a veda etmesi beklenen Uruguaylı file bekçisi iki kupayı birden kazanarak toplamda 19 kupaya ulaşmayı ve bu tarihi rekoru kırmayı amaçlıyor.