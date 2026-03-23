Süper Lig'de 14 sezon boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı Fernando Muslera, sezon başında Arjantin ekiplerinden Estudiantes'e transfer oldu. 39 yaşındaki başarılı eldiven, 4 yıl aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na davet aldı.

Ülkesinden AUF'a röportaj veren Muslera, hem milli takıma yeniden davet almasını değerlendirdi hem de Türkiye ve Galatasaray'la ilgili soruları cevapladı:

"Milli davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı. Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak.

TÜRKİYE VE GALATASARAY SÖZLERİ

Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim.

Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları."