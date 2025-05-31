İddiası olmayan bir maç ama Muslera’nın son maçı olması açısından önemliydi. Ligin son karşılaşması olmasına rağmen iki taraf da kötü mücadele etmedi, iyi niyetli oynadılar ama Osimhen’e karşı niyeti iyi olmayan iki oyuncu vardı. Kardeşim, lig bitmiş bu kadar dalmanın ne alemi var? Hakem genç olmasına rağmen bazı pozisyonları oynatayım diyor ama bu tarz özel sertliğe izin vermemeli. Osimhen sinirlenip içeri giriyor ve rakibi işaret edip içeri çağırıyor. ‘Bizim mahalleye gelince görürsün’ havasında. İkinci yarıda bu gerginlikler bitti.

Galatasaray’ın kazandığı penaltı doğruydu ama ilk yarının sonunda hakem Başakşehir’in penaltısını süzemeyebilirdi. Halil Umut Meler nasıl süzemez ve hakemi çağırmaz inanılır gibi değil. Zaten olaylı maçından sonra düşüş göstermişti ama VAR başında bu haltı niye yiyorsun? Penaltıda hakemi çağırmıyorsun. En üst düzey FIFA hakemimiz sensin. Demek ki önümüzdeki yıl yabancı VAR’ın olması şart.

Mertens iyi izler bıraktı. 1-2 kendini atması hariç. Muslera ise çok önemli izler bırakarak ayrıldı. Her seyirci tarafından sevilen bir karakterdi. Bu da önemlidir. Aldığı parayı helal ettirdi. Bir kaleci yarım takım demektir. Muslera bu cümleden daha fazlasını Galatasaray’a verdi. Başarılarda büyük payı vardı.

Başakşehir’de de iyi oyuncular var. Son maç olmasına rağmen maçı bırakmadılar. Fakat Galatasaray’ın daha iyi oyuncuları skoru değiştirdi.