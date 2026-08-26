Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, parti gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı, CHP üyesi olduğu halde "başka siyasi partileri destekleyen" isimlerle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.

Sarı, CHP'li belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin siyasi aidiyetlerinin netleştirilmesi çağrısında bulunarak "Eylül ayı içinde bu konunun netleşmesini bekliyoruz. Biz bu arkadaşların bir an önce karar vermesini istiyoruz" dedi.

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki hassas dengelerin Mansur Yavaş'ın tutumunda etkili olduğunu belirtti. Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmayı sürdürmek istediğini söylediğini aktaran Sarı, Genel Merkez tarafından Yavaş'a yönelik özel bir talepte bulunulmadığını kaydetti.

Sarı, Yavaş'ın CHP içinde siyaset yapmayı kabul ettiğini belirterek, "Mansur Bey CHP'nin içinde siyaset yapmayı kabul etmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

Sarı ayrıca Zeydan Karalar'la ilgili değerlendirmelerin siyasi olduğunu belirterek, kamuoyunun takdirine sunduklarını söyledi.