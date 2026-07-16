Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, tartışma konusu olan "Kılıçdaroğlu'nun ofis giderlerini kim karşıladı?" sorusuna yanıt verdi.

Sarı, ofisin masraflarının "tek bir kişi" tarafından karşılanmadığını, giderlerin "imece usulüyle" finanse edildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun mütevazı bir yaşam sürdüğünü savunan Sarı, "Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de, başka arkadaşlar da, iş insanları da vardı, milletvekilleri de vardı. Burası tek bir kişinin finanse ettiği bir yer değildi, bu davaya inanan kim varsa herkes bu sürecin bir tarafından tuttu. Bunun dışındaki tüm tartışmalar art niyetlidir" ifadelerini kullandı.

'NAFER ÇAPAR 100'E YAKIN MİTİNG OPERASYONUNDA YER ALDI'

Sarı, adı gündeme gelen iş insanı Nafer Çapar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Nafer Çapar CHP'de miting organizasyonlarında görevli, 100'e yakın miting organizasyonunda yer almış, bunlar için 145 milyon lira ödenmiş. Bu dönemde bu arkadaşımız aynı zamanda Özgür Karabat da bu organizasyon içindeydi.

Ofis de ortadadır, son derece mütevazı bir ofistir. Tüm giderleri imece usulü karşılanmıştır. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."