Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması sonrası gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin ardından "butlan" CHP'sinden açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, Yeni Partili yöneticilerin ve meclis üyelerinin CHP'nin uzlaşma taleplerini reddettiğini savunarak "Yeni Parti bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir" dedi. 'YENİ PARTİ ADAYINI DESTEKLEME TALİMATI VERDİK' CHP Genel Merkezi olarak belediyenin "AKP'ye geçmemesi" için Yeni Parti'nin adayının desteklenmesi yönünde meclis üyelerine talimat verdiklerini belirten Sarı, talimata uymayan üyeler hakkında disiplin sürecinin değerlendirildiğini söyledi. AKP'NİN KAZANMASINDAN YENİ PARTİ'Yİ SORUMLU TUTTU Menderes'teki seçim sonucunun sorumlusu olarak Yeni Parti'yi gösteren Sarı, şu ifadeleri kullandı: "Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir."

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