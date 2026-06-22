CHP'nin seçilmiş yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhraç istemiyle disipline sevk edilen milletvekillerine dair konuşan Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı'nın "Arkadaşlar hakkında yakında kesinleşmiş yargı kararları çıkacak" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Emre, "Bu arkadaşlar milletvekili; dokunulmazlıkları kalkmış değil. Siz yargılanacaklarını nereden biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'VEYSİ UYANIK' TEPKİSİ

Parti içindeki son gelişmelere dikkat çeken Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasında etkin pişmanlıktan faydalanan Veysi Uyanık’ın parti üyeliğiyle ilgili yorumlarına da yanıt verdi.

Emre, Veysi Uyanık’ın bildiği kadarıyla CHP üyesi olmadığını söylerken, kamuoyunda ise Uyanık’ın oğlunun MYK’da yer almasının sorgulandığını belirtti.

Emre, "Veysi Uyanık, bildiğimiz kadarıyla parti üyesi değil, vatandaş MYK'da oğlunu görünce sorguluyor haliyle. Acaba bir anlaşmanın mı sonucu diye" ifadelerini kullandı.