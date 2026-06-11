CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısının ardından, Müslim Sarı'nın danışmanı olduğu belirtilen kişiyle toplantıyı takip eden gazeteciler arasında tartışma yaşandı.

Basın toplantısında gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, kurultay süreci ve tedbir kararlarına ilişkin sorular yöneltti.

Toplantının sona ermesinin ardından koridorda gazetecilerle karşılaşan danışman, Yazıcıoğlu'nun sorularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Danışman, gazetecilere yönelik olarak "Tabii sarı zarf alıyor, böyle sorular sorar" ifadesini kullandı.

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ

Söz konusu ifadeler üzerine toplantıyı takip eden bazı gazeteciler danışmana tepki gösterdi.

Müslim Sarı’nın danışmanının bu iddiaları karşısında salonda görev yapan diğer gazeteciler sessiz kalmadı.

Gazeteciler, "Böyle bir iddianız varsa yargıya gidin, gazetecileri neden itham altında bırakıyorsunuz? Burası CHP mi yoksa başka bir yer mi, biz anlamadık" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kadir Gürhan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde danışmanın yaşanan tartışmanın ardından alandan ayrıldığı görüldü.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu yönetiminin disipline sevk ettiği Burhanettin Bulut ise olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaksız, edepsiz, iftiracı! Gazetecileri tenhada ‘sarı zarf’ almakla itham edip, kameralara bakamıyor bile. Genel Merkez’de uzun mesai saatleri boyunca emek veren, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için görevini yapan gazeteciler, yalnızca mesleklerinin gereğini yerine getiriyor. İftiralarınızda boğulun!"