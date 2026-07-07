Yapmanız gereken tek şey küçük bir parça alüminyum folyoyu top haline getirip hafifçe nemlendirmek. Ardından musluğun yüzeyini bastırmadan dairesel hareketlerle ovalayarak kireç ve su lekelerinin gevşemesini sağlayabilirsiniz. İşlem sonrasında musluğu temiz bir bezle silmek ise yüzeyin daha parlak görünmesine yardımcı oluyor.

ALÜMİNYUM FOLYO NEDEN ETKİLİ OLUYOR?

Alüminyum, krom kaplama ve paslanmaz çelikten daha yumuşak bir metal olduğu için doğru şekilde kullanıldığında yüzeyi çizmeden ince kireç tabakasının ve sabun kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Nemli folyo, biriken kalıntıları gevşeterek musluğun eski parlaklığına kavuşmasını kolaylaştırıyor.

Yine de yöntemi uygularken fazla baskı yapmamak ve önce görünmeyen küçük bir alanda denemek öneriliyor. Derin çizikler, yoğun paslanma veya kaplaması zarar görmüş yüzeylerde aynı sonucu vermeyebilir.

KİMYASAL KULLANMADAN PARLAKLIK SAĞLAYABİLİR

Bu yöntem özellikle hafif kireçlenme, su lekeleri ve mat görünüm oluşan musluklarda pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Düzenli temizlikle birlikte uygulandığında muslukların daha uzun süre parlak kalmasına katkı sağlayabiliyor. Ancak yoğun kireç birikintileri veya ciddi yüzey hasarlarında profesyonel temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.