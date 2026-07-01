Çalışmada geliştirilen filtre malzemesi, pahalı filtre sistemleri yerine kolay bulunabilen doğal hammaddelerden üretildi. Elde edilen sonuçlar, karışımın sudaki birçok kirleticinin azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koydu.

TARIMSAL ATIKLARI AKTİF KARBONA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Araştırmacılar önce Hindistan cevizi kabuğu ile pirinç kabuğunu yüksek sıcaklıkta işleyerek aktif karbon elde etti. Daha sonra farklı oranlarda hazırlanan bu malzemeler, atık su örnekleri üzerinde test edildi.

Deneylerde özellikle iki malzemenin birlikte kullanıldığı filtrelerin daha başarılı sonuç verdiği görüldü. Karışımın, sudaki fosforun yüzde 95'ini, nitratın yüzde 87'sini, nitritin yüzde 79'unu ve E. coli bakterilerini tamamen uzaklaştırabildiği belirlendi.

HEDEF DAHA UCUZ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Bilim insanlarına göre Hindistan cevizi ve pirinç kabuğu dünyanın birçok ülkesinde bol miktarda ortaya çıkan tarımsal atıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu malzemelerin filtre üretiminde değerlendirilmesi hem maliyetleri düşürebilir hem de atık miktarını azaltabilir.

Araştırmacılar, geliştirilen sistemin şu aşamada laboratuvar koşullarında atık su üzerinde test edildiğini vurguluyor. İlerleyen süreçte yöntemin ev tipi düşük maliyetli su arıtma sistemlerine uyarlanabilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılması planlanıyor.