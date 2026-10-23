Musluklarda zamanla oluşan beyaz kireç lekeleri, banyo ve mutfakların görünümünü olumsuz etkileyebiliyor. Suya bağlı mineral birikintilerini gidermek için evde bulunan bazı malzemelerden yararlanılabiliyor.

Musluk suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, yüzeylerde beyaz tortuların oluşmasına neden oluyor. Düzenli temizlenmeyen bu birikintiler zamanla kalınlaşarak muslukların çalışmasını da zorlaştırabiliyor.

Kireç lekelerini temizlemek için beyaz sirke ve su eşit oranda karıştırılabiliyor. Hazırlanan karışım lekeli bölgeye uygulanıp birkaç dakika bekletildikten sonra yumuşak bir bezle siliniyor. Son aşamada yüzeyin bol suyla durulanması gerekiyor.

İNATÇI KİREÇ LEKELERİ İÇİN DİKKAT!

Daha zorlu lekelerde sirke ve karbonatla hazırlanan macun benzeri karışımlar da tercih edilebiliyor.

Sirke ve tuz karışımı da alternatif yöntemler arasında yer alıyor. Ancak bu malzemeler her musluk yüzeyi için uygun olmayabilir. Özellikle hassas ve dekoratif kaplamalarda çizilme ya da matlaşma riski bulunduğundan, karışımlar kullanılmadan önce üreticinin temizlik önerileri kontrol edilmeli ve görünmeyen küçük bir alanda denenmeli.