The Minnesota Star Tribune gazetesinin perşembe günkü haberine göre, başkanlığını Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Todd Blanche’ın yürüttüğü ABD Adalet Bakanlığı, Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar’ın yakınlarına mahkeme celbi gönderdi.

Göçmenlik dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde çıkarılan celbin Omar’ın eşi ve kızını kapsamadığı belirtildi.

Öte yandan, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimine bağlı federal ajanların pazartesi günü şafak vaktinde Omar’ın Washington DC’deki evine baskın düzenlediği; baskın sırasında cep telefonu, dizüstü bilgisayarı ve diğer elektronik cihazlarına el konulduğu kaydedildi.

İLK MÜSLÜMAN KONGRE ÜYESİ

Somali doğumlu olan ve 1995 yılında çocuk mülteci olarak ABD’ye gelen Omar, ABD Kongresi’nde görev yapan başörtülü ilk Müslüman kadın unvanını taşıyor.

Temsilciler Meclisi’ne ilk kez seçildiği 2018 yılından bu yana Trump’ın sık sık hedef aldığı ve 3 Kasım’da yeniden seçilmek üzere yarışacak olan Omar’ın vatandaşlık statüsü incelemeye alındı.

Omar, ABD vatandaşlığını 17 yaşındayken, şu an hayatta olmayan babasının vatandaşlığa kabul edilmesiyle almıştı.

Adalet Bakanlığı’nın, Omar’ın o tarihte 18 yaşında olup olmadığını ve ebeveynlerinden bağımsız şekilde vatandaşlık başvurusu yapmasının gerekip gerekmediğini araştırdığı bildiriliyor.

Trump, Omar’ın yasal bir vatandaş olup olmadığının soruşturulması yönünde defalarca çağrıda bulunmuş, hatta göçmenlik amacıyla erkek kardeşiyle evlendiğini iddia etmişti.

Omar bu iddiaları reddederken, hem Trump hem de Başkan Yardımcısı JD Vance geçtiğimiz yıl boyunca soruşturma yürütülmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu; Trump mitinglerinde "onu geri gönderin" sloganlarına öncülük etti.

VATANDAŞLIĞI İPTAL Mİ EDİLECEK?

The Wall Street Journal ise çarşamba günü yayımladığı ve adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, yönetimin Omar’ın vatandaşlığını iptal ederek kendisini sınır dışı etmek amacıyla bir dosya hazırladığını aktardı.

Adalet Bakanlığı geçen hafta benzeri görülmemiş bir karara imza atarak 40 kişinin ABD vatandaşlığını iptal etmek için harekete geçeceğini duyurmuştu.

Geçmiş başkanlık dönemlerinde oldukça nadir görülen bu uygulamanın kapsamı genellikle birkaç kişiyle sınırlı kalmıştı.

Söz konusu adımın, yasal ya da yasa dışı göç yollarını kullanmış olmalarına bakılmaksızın, Trump’ın ABD’den yılda bir milyon kişiyi sınır dışı etme hedefini içeren geniş kapsamlı planının bir parçası.