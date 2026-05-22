

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bazı ülkelerde dini usullere göre kurban kesimine çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu düzenlemeler, kimi yerlerde tamamen yasaklama düzeyine kadar ulaşırken, kimi ülkelerde ise sadece belirli şartlara bağlandı.

İslam inancına göre kurban ibadetinde hayvanın kesim sırasında canlı olması ve ölümün doğrudan kesim işlemiyle gerçekleşmesi esastır. Geleneksel kesim yöntemi temel kabul edilmekle birlikte, hayvana daha az acı verilmesi amacıyla elektrikle bayıltma veya narkoz gibi yöntemlerin kullanılması bazı görüşlere göre caiz sayılmaktadır. Bu durumda hayvanın, henüz ölmeden önce kesilmesi gerektiği vurgulanır.

Dini usullere göre kurban kesiminin yasaklandığı veya sınırlandığı ülkeler

Slovenya

Ülkede dini usullere uygun kesim tamamen yasaklanmış durumdadır. Bu kapsamda her türlü ritüel kesim uygulaması engellenmektedir.

Danimarka

2014 yılından bu yana dini yöntemlerle kesim yasaklanmıştır. Hayvanın kesim öncesi bayıltılması zorunlu tutulmaktadır.

İsveç

Dini kesim yöntemleri yasak kapsamındadır. Kesimden önce hayvanın bayıltılması yasal bir zorunluluktur ve bu durum İslami usule uygunluğu tartışmalı hale getirmektedir.

4) Norveç

Tüm dini kesim yöntemlerinde bayıltma şartı bulunmaktadır. Bu nedenle geleneksel usuller uygulanamamaktadır.

Hindistan (bazı eyaletler)

Bazı bölgelerde dini kesim uygulamaları kısıtlanmış ya da yasaklanmıştır. Kesim öncesi bayıltma zorunluluğu öne çıkmaktadır.

İsviçre

1893 yılından bu yana dini usulle kesim yasaktır. Buna rağmen ithal helal et tüketimi serbesttir.

Fas (Müslüman ülke)

Listede en dikkat çeken örneklerden biri Fas’tır. Ekonomik sıkıntılar ve kuraklık etkisiyle 2025 yılında kurban ibadetine ilişkin özel hayvan pazarlarının kapatıldığı, ticari faaliyetlerin büyük ölçüde durdurulduğu ve kurban kesimlerinin sembolik düzeye indirildiği belirtiliyor. Müslüman bir ülke olması nedeniyle bu karar kamuoyunda özellikle dikkat çekiyor