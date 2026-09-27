Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan muson mevsimi yağmurları, kentte sel felaketine yol açtı. Yetkililer, Bangkok'ta afet ilan ettiğini duyurdu. Bangkok'ta bazı bölgelerde dört günde metrekareye 330 milimetrenin üzerinde yağış düştü. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 52 bin hane selden doğrudan etkilendi. Kentte çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler, okullarda oluşturulan geçici barınaklara yerleştirildi. Yetkililer, halka zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve panik halinde alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu.

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