Oyuncu Ezgi Mola, dört yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2023'te işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturdu.

Maçka'daki bir otelde aile arasında gerçekleşen nikahta Ezgi Mola'nın şahitliğini Enis Arıkan, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yaptı.

Çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir de oğulları dünyaya geldi.

Evliliklerini magazinden uzak yaşamayı tercih eden Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan 25 Haziran'da kötü haber geldi.

Mola, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile 2 yıllık evliliğini bitirdiğini duyurdu.

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can , onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan , üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"

"3 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?"

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanma açıklamasından üç gün önce yani 22 Haziran'da ise Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki düğününe katılmıştı. Gece boyunca diğer konuklarla sohbet eden çift, mutluluk pozları vermişti.

İkilinin ani kararı "3 günde ne değişti?' yorumlarına neden oldu.

Dedikodulara göre çift aylar öncesinden boşanma kararı almış, hatta evlerini bile ayırmıştı. Düğüne katılma nedenlerinin ise dostluklarının devam ettiğini göstermek olduğu söylenmişti.

Bu süreçte sessiz kalan Mustafa Aksakallı bugün spor slanundan paylaşım yaptı. Gülümseyerek verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Aksakallı "Her şey yolunda" mesajı verdi.