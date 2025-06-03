Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/5YD6kxhpST — Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 3, 2025

Bu gelişmenin hemen ardından, İstanbulspor da resmi hesabından yaptığı açıklamayla Mustafa Alper Avcı’nın takımın başına geçtiğini duyurdu.

Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.



Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. pic.twitter.com/KxYEoUHI5I — Uğur Okulları İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) June 3, 2025

Adana Demirspor’da geçirdiği dönemde özellikle genç oyunculara verdiği önem ve oyun anlayışıyla dikkat çeken Avcı, kariyerine 1. Lig’in köklü ekiplerinden İstanbulspor'da devam edecek.