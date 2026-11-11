İstanbul Maltepe Cezaevi’nde hücrede kalan gazeteci sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı’dan haber var. sözcü.com.tr Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik, Balcı’yı ziyaret etti.

Balcı’nın cezaevindeki koşullara rağmen moralini yüksek tuttuğunu ve gazetecilik faaliyetlerinin arkasında olduğunu, suç işlemediğini aktaran Çelik şunları söyledi:

TEK KİŞİLİK HÜCREDE

“Ziyaret öncesinde Mustafa’nın cezaevi koşullarında nasıl olduğuna ilişkin kaygılarım vardı. Ancak bizi gülümseyerek karşıladı ve ‘Ben suç işlemedim, işimi yaptım. Mental olarak düştüğüm tek bir gün olmadı. İyiyim ve iyi olacağız’ dedi. Oradaki güçlü duruşunu bize gösterdi.”

Mustafa Balcı’nın günlerini kitap okuyarak geçirdiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 kitap bitirmiş. Sabah-akşam haberleri izliyor, günlük olarak SÖZCÜ Gazetesi okuyor. Tek kişilik hücrede yalnızlıkla başa çıkabiliyor. Oysa cezaevindeki ilk 15 gün televizyonu da yokmuş. Mustafa bu dönemde zaman geçirmek için yazılar yazıp kendisine gönderilen mektupları okuduğunu söyledi. Tahliye olunca yiyeceği yemeklerin listesini bile hazırlamış.”

9 EKİM’DE TUTUKLANDI

Mustafa Balcı, fonla ilgili bir fotoğraf paylaştığı için 9 Ekim’de gazeteci Şaban Sevinç ile birlikte tutuklandı. Balcı’nın üç ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. Gazeteci hakkında 10 yıl 10 aya kadar hapis isteniyor.

Mustafa Balcı’yı cezaevinde ziyaret eden mesai arkadaşı Tuğba Nur Çelik izlenimlerini anlattı.

Yine buluşup, güleceğiz

Cezaevindeki ziyaretin ardından meslektaşını özlemle beklediklerini dile getiren Tuğba Nur Çelik son olarak şunları söyledi: “Haber merkezimiz Mustafa Balcı’nın enerjisini arıyor. Arkadaşımızla bir an evvel aynı sofralarda buluşup gülebilmeyi umut ediyoruz. Mustafa’nın her zaman yanında; gazeteciliğinin arkasındayız.”

Abisinin düğününe katılamadı

Gazeteci Mustafa Balcı’nın abisi Gürkan Balcı ve Elif Nur Balcı evlendi. Düğün tutuklu gazeteci için ertelendi, ancak Mustafa Balcı’ya yine de abisinin düğününe katılması için izin çıkmadı. SÖZCÜ ekibi Balcı ailesini bu önemli günlerinde yalnız bırakmadı.

Çerçioğlu şikayetçi oldu muhabirimiz ifadeye çağırıldı

AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun şikayeti üzerine muhabirimiz Ali Macit, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlaması kapsamında ifadeye çağırıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, Macit’in yaptığı “10.3 Milyon Oy Hapiste, 2.6 Milyon Oy AKP’de” başlıklı haber şikayete konu oldu. Muhabirimizin cuma günü Eyüpsultan Polis Merkezi’nde ifade vermesi bekleniyor.

Özlem Çerçioğlu

İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı

Fon soruşturması kapsamında YENİ Partililerin Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialarını tartışan gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’e ev hapsi verilmişti. Ağırel daha sonra Sarıgül soruşturması kapsamında yapmadığı haberden cezaevine gönderildi. 14 yıl 10 ay hapis cezası talep edilen Saymaz’ın ev hapsi cezası kaldırıldı. 31’inci günde cezası kaldırılan Saymaz şöyle konuştu:

31 GÜN SONRA KELEPÇEDEN KURTULDU

DURUŞMA 8 TEMMUZ’DA

“Geçen hafta savcılık iddianamemizi hazırlamıştı, mahkeme iddianameyi kabul ettiğinde belki bir ihtimal ayırma kararıyla ev hapsi tedbirini kaldırır diye ümit ediyordum. Ama bu ümidim çok düşük seviyedeydi. Benim için sürpriz oldu çok sevindim. İlk duruşmamız 8 Temmuz 2027’de olacak. Umarım o gün de hakkımızda beraat kararı verilir. Murat Ağırel, Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Arı, Fatih Ergin, Ali Tarakçı da dahil olmak üzere tutuklu gazeteciler en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşurlar.”

12 GAZETECİ CEZAEVİNDE

- Merdan Yanardağ 379 gündür tutuklu.

- İrem Delice 74 gündür tutuklu.

- Selahattin Günday 59 gündür tutuklu.

- Tuğba Tekerek 56 gündür tutuklu.

- Ali Tarakçı 45 gündür tutuklu.

- Fatih Ergin 43 gündür tutuklu.

- Derya Okatan 39 gündür tutuklu.

- Hasan Gürsaksu 35 gündür tutuklu.

- Mustafa Balcı 32 gündür tutuklu.

- Şaban Sevinç 32 gündür tutuklu.

- Murat Ağırel 22 gündür tutuklu.

- İsmail Arı 20 gündür tutuklu.