İş insanı Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak, hakkında açılan dava kapsamında 2018 yılında Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Boydak, beraatini talep etti.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Boydak’ı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından tutuksuzluk halinin devamına, cezanın kesinleşmesine kadar yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine hükmedildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Boydak’ın avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından inceleme Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne taşındı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de ilk incelemesinde yerel mahkeme ve istinaf kararlarını onadı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yapılan ikinci incelemenin ardından Yargıtay, önceki kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bozma kararının ardından dava Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Duruşmaya başka bir kentte bulunan adliyeden SEGBİS aracılığıyla katılan Müjgan Boydak, son savunmasında, “Diyeceğim bir şey yok. Yargıtay bozma ilamına uyulsun” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak Müjgan Boydak’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.