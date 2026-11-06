İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sokak çeteleriyle mücadele ve okullarda alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, fon soruşturmasının son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

FON SORUŞTURMASINDA 112 TUTUKLAMA

Fon soruşturmasıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Çiftçi, şu ana kadar 433 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını, 186'sının adli kontrolle salıverildiğini; 38 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Ayrıca 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu ifade eden Çiftçi, mağduriyetlerin giderilmesi için bütçeden harcama yapılmayacağını ve haksız kazanç elde eden kişilerden tahsilat yapılacağını belirtti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA AÇIKLAMA

Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin de açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi."

Çiftçi, soruşturmanın sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Hesap vermek gecikebilir ancak sorumlular, kim olursa olsun, eninde sonunda yaptıklarının hesabını verecektir."