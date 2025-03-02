Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmesi nedeniyle şampiyonluk yarışı yeniden kızıştı. Galatasaray ile farkı 4'e indiren sarı lacivertliler bu sezon ilk kez rakibinin hatasını değerlendirerek farkı eritti.

Ligin kalan haftalarında Galatasaray'ın giderek zorlaşan fikstüründe nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken tecrübeli isim Mustafa Denizli'den şampiyonluk yorumu geldi.

'G.SARAY BUGÜN KAYBEDEBİLİRDİ'

Fenerbahçe maçının ardından HT Spor'da açıklamalarda bulunan eski teknik direktör Mustafa Denizli şampiyonluk yarışını yorumladı. İşte Denizli'nin sözleri:

"Bunu bütün tecrübeme dayanarak söylüyorum psikolojik üstünlük 4 puan geride olmasan rağmen Fenerbahçe'de. Ligin yol haritasına baktığın zaman farklı bir tablo ile karşılaşma şansın var. Galatasaray ortaya koyduğu futbolla bugün kaybedebilirdi. Dolayısıyla bu yarışın hangi şekilde devam edeceğini kestirmek çok zor. 4 puan fark bu kısa süre için büyük avantaj ama ibreler farklı yöne doğru çalışıyor.''

'STOPER KRİZİ SIKINTI OLMADI'

''Benim Fenerbahçe'de maçın oyuncusu adaylarım Oğuz Aydın ve Fred. Maçın hakemi de bugün güzel bir maç yönetti. Fenerbahçe stoper bölgesinde fazla sayıda sakatlık yaşadı ama bu dönemi düşündüğü kadar sıkıntılı atlatmadı. Futbolcuların pozisyonları değişti, Amrabat bu sıkıntıyı çözdü.''