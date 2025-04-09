Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HAYAL KIRIKLIĞI'

Güney Kıbrıs'ta bazı ülkelerin büyükelçilik açmasına tepki gösteren Destici, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi üç ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanımayıp tam bunun karşısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine büyükelçi ataması gerçekten onlar adına büyük bir talihsizlik, bizim açımızdan da büyük bir hayal kırıklığı oldu" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETİ TEŞKİLATI ACİL TOPLANLANMALI'

Destici, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki temsilcilerin, Türk Devletleri Teşkilatını acilen toplantıya çağırması, durumun Türkiye ve Türk milleti açısından hassasiyetini üye ülkelere ciddi şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına üyeliği kesin olarak kabul edilmelidir" ifadesini kullandı.