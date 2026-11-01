Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Nevşehir'de açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Destici, düşük maaş alan emeklilerin geçinmekte zorlandığını ifade etti.

En düşük emekli maaşının en az 40 bin lira olması gerektiğini belirten Destici, "Bunu ben siyaseten popülist bir politikayla söylemiyorum" ifadesini kullandı.

Destici, emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için 2023 Temmuz ayında memurlara verilen 8 bin liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesini istedi.

Normal maaş artışıyla birlikte en düşük emekli aylığının ocak ayında 40 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti.

FAİZ ORANLARINA DA DEĞİNDİ

Konuşmasında faiz oranlarına da değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici kredisi kullanan bir emekli, asgari ücretli ve memur bunun altından kalkabilir mi, yüzde 50 ödüyor. Kredi kartında bireysel tüketiciler kredilerine daha fazla ödüyor. Bunlar düzeltilmeden millet rahat etmez, memleket huzura ermez."