Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com'da seçim süreci ve Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirten Destici, ittifakın birlikte yoluna devam ettiğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN'

Destici, partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda kararının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.

Destici, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Destici açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durum, içinden geçtiğimiz şartlar, savaşlar devam ediyor. Hala savaşların büyüyebileceği noktasında güçlü emareler var. Böyle bir süreçte Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var ve deneyimli, tecrübeli, dünyada sözü geçen, milletinin de güvendiği bir Cumhurbaşkanı'nın yoluna devam etmesi gerekiyor."

'2027'DE SEÇİM OLMAZ, 2028'DE OLUR'

Seçim tarihine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Destici, 2028'de gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi.

Destici, seçim tarihine ilişkin, "Benim öngörüm, 2027'de seçim olmaz, 2028'de olur" dedi.