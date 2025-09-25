Trabzonspor'da Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sakatlanan Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç’ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir” dedi."

Mustafa Eskihellaç’ın 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.