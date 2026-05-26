İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay dahil beş kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer üç isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Başsavcılık yapılan açıklamada, Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve zabıta memuru S.K.'nın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilmişti.