Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu bir kez daha Milli Takım şanssızlığı ile karşı karşıya... A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar sebebiyle aday kadroya davet ettiği genç yıldız Mustafa Hekimoğlu son gün kafileden çıkarıldı.

Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

İZLANDA MAÇINDA DA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Milli forma hayali kuran 18 yaşındaki Hekimoğlu karar sonrası bir kez daha kadroya girememenin şokunu yaşadı.

Beşiktaş'ın yıldız adayı daha önce de Eylül 2024'te UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanacak İzlanda maçı öncesi A Milli Takım'a davet edilmiş ve daha sonra kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Bu sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de 20 maça çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu 2 gol, 1 asistlik gol katkısı verdi.