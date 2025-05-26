Diploma töreninin ardından Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen 5 teğmen işe başladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davet ettiği teğmenlerden Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen artık ABB personeli olarak görev yapacak.
TEĞMENLER İŞBAŞI YAPTI
Ayrıca gazeteci Müyesser Yıldız, 2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanan olaylar üzerine TSK’dan atılan teğmenlerin de göreve başladığını yazdı.
NE OLMUŞTU?
31 Ocak 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 5 teğmen ve 3 disiplin amiri için TSK'dan ihraç kararı verildiği duyurulmuştu.