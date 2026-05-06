Mustafa Keser tehdit edilirken, sanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmadı. Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, “Karikatürden rahatsız oluyorlar. Fıkradan rahatsız oluyorlar. Keser’i 80 yaşında hedef göstermek kötü bir fıkra gibi” diyerek tepki gösterdi. Çok sayıda Kayserili sosyal medya kullanıcısı ise, “Kayserili olarak sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

'ESPRİ FAKİRİ'

Usta sanatçı Mustafa Keser’in “Kayseriliyle Yahudi'nin farkı mı var” fıkrasına, AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu “Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum” yanıtını verdi. Keser ise, “Alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, espri fakiri bir insanın benim için Meclis’te hizmet veriyor olması üzücü. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek?” dedi.

AÇIK TEHDİT ETTİ

Özür dilmeyeceğini belirten Mustafa Keser’in Kayseri konseri iptal edilirken, tartışmaya MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy da dahil oldu. Keser’i “soytarılıkla” suçlayarak açıkça tehdit eden Ersoy, “Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur” ifadelerine yer verdi.