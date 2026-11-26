Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser'in hayatını kaybettiğini duyuran sanatçı, 48 yıllık hayat arkadaşına veda etti.
48 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ
Mustafa Keser, eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Acısını dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün (26.11.2026) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Hasdal Çamlıvadi Camii'nde 28.11.2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kaldırılacaktır."
Nilüfer Keser'in cenazesi, 28 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hasdal Çamlıvadi Camii'nden kaldırılacak.