Türk sanat müziğinin sanatçısı Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser 26 Kasım'da yaşamını hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Keser, 28 Kasım'da düzenlenen cenaze töreninde son görevini yerine getirdi.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Nilüfer Keser son yolculuğuna uğurlandı. Törende büyük üzüntü yaşayan Mustafa Keser, ayakta durmakta zorlandı. Yakınları usta sanatçıyı yalnız bırakmayarak destek oldu.

"SIRAYI BOZDU, BANA YANLIŞ YAPTI"

2. Sayfa'nın haberine göre eşinin ardından konuşan Mustafa Keser, yaklaşık yarım asırlık birlikteliklerini anlattı. Eşinin kendisinden önce hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. 49 yıllık evliliğim, nişanlılığımı da sayarsanız 50 yıl, yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik Allah'a şükürler olsun. Yalnız sırayı bozdu, bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Beni üzdü biraz. Böyle konuşmamıştık ama Allah nasıl diyorsa öyle oluyor tabii. Elimizden gelecek bir şey yok. Hakkımız helal olsun. O da bana hakkını helal ederdi muhakkak. Helalleşemediğim için üzülüyorum."

Cenazeye katılan oyuncu Mihriban Er de Nilüfer Keser'in hastanede yanında olduğu sırada hayatını kaybettiğini belirterek, "Onlar benim 25 yıldır ailemdi. Hastanede beraberdik, ben onun yanındayken vefat etti. Acım büyük" dedi.