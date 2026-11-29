Türk sanat müziğinin tanınmış isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser’in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Nilüfer Keser’in cenaze törenine ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser, Nilüfer Keser’in cenazesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayımladı. Ancak fotoğrafa eklediği ifadeler, paylaşımın önüne geçerek tepki çekti.

CENAZE FOTOĞRAFINA YAZDIĞI NOT TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Can Keser, paylaşımında önce isim benzerliğine dikkat çekerek, “Benim eşim değil de... isim soydaş karıştırılması, mekanı cennet olsun inşallah” notunu düştü.

Ancak paylaşımına eklediği “Darısı eski eşimin başına” ifadesiyle eski eşi Damla Ersubaşı’nı hedef aldı. Bu sözler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, paylaşım kısa sürede gündem yarattı.

DAMLA ERSUBAŞI İLE EVLİLİĞİ OLAYLI BİTMİŞTİ

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki kız çocukları bulunan çiftin evliliği, ihanet ve fiziksel şiddet iddialarının gündeme geldiği tartışmalı bir sürecin ardından Eylül 2020’de anlaşmalı boşanmayla sona ermişti.

Ayrılıktan yaklaşık bir yıl sonra terapi desteğiyle yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerini sürdürmeyi başaramadı. Eski eşler, ilerleyen süreçte çocuklarının velayeti ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle de gündeme geldi.

Mustafa Can Keser’in son paylaşımında kullandığı ifadeler ise geçmişte yaşanan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.