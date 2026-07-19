AKP'ye geçeceği öne sürülen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partiyi karıştırdı.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'den AK Parti'ye katılacak milletvekili var mı?" sorusuna "Kimsenin namusuna kefil olamayız. Bütün arkadaşlarım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anda İYİ Parti grubu birbirine kenetlenmiş, böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Kavuncu, Gürban ile ilgili soruya ise kendisine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜRBAN'DAN KAVUNCU'YA TEPKİ

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürban, Kavuncu'nun sözlerini eleştirdi.

Kavuncu'nun yanıtının kabul edilemez olduğunu belirten Gürban, bu sözlerin milletvekillerinin onur ve itibarını hedef aldığını savundu.

Gürban, "Benim, üç kadın milletvekilinin ve diğer milletvekili arkadaşlarımın namusunu ağzına alıyorsun. Biz namusumuzu sokakta mı bulduk?" ifadelerini kullandı.

Gürban, "Namuzumuza kefil olmadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir" ifadeleriyle Kavuncu'ya istifa çağrısında bulundu.

Gürban, AKP'ye geçeceği iddialarına ise yanıt vermedi.