Son dönemde hem oyunculuk kariyeriyle hem de sosyal medyadaki duruşuyla dikkat çeken Mustafa Mert Koç, aşk hayatına dair sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, ilişkilerindeki tavrını ve yaşadığı deneyimleri ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

Mustafa Mert Koç, yaptığı açıklamada hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulundu:

“İlk aşkım yakın arkadaşımla evlendi.”

Bu sözler, magazin gündeminde hızla yankı buldu.

''EVLİLİK İÇİN GEÇ KALDIM''

Koç ayrıca, evlilik konusundaki düşüncelerini de paylaştı:

“Evlilik için geç kaldığımı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım evlendi.”

LOS ANGELES'TA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa Mert Koç, Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Kolpaçino filmiyle başlayan Koç, 2018’de ATV ekranlarında yayımlanan Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019’da Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.