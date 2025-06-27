Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Sandal, gün boyunca güneşlendi. Ünlü şarkıcı, güneş keyfi yaptığı anlarda İstanbul'dan kötü bir haber aldı

KİRA HABERİ TATİLDE GELDİ

Ünlü şarkıcı kötü haberi Bodrum'da tatil yaparken aldı. Sandal'ın ev sahibi, Etiler'deki 3 + 1 evin kirası için açtığı kira tespit davasını kazandı. Böylelikle Mustafa Sandal'ın 65 bin lira olan kirası, mahkeme kararıyla 135 bin lira oldu.