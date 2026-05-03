Saygı 1” konseptiyle düzenlenen ve Mustafa Sandal’ın uzun yıllara yayılan müzik kariyerine ithaf edilen gecede birçok sanatçı sahne aldı. Etkinlikte farklı isimler, Sandal’ın sevilen şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Mela Bedel’in performansı sonrası yaşandı. Genç şarkıcı, sahnede yapılan bir isim telaffuzuna esprili ancak dikkat çeken bir şekilde karşılık verdi. Bu anlar salonda kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Mustafa Sandal ve eşi de dahil olmak üzere izleyiciler yaşananlara anlık tepki verdi.

''KÜSTÜK MÜ?''

Mustafa Sandal’ın sahne aldığı “Saygı 1” gecesinde, Mela Bedel’in performansı sonrası yaşanan diyalog dikkat çekti. “Bana Mela mı dediniz, Melağa mı?” sözleri karşısında Sandal’ın kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülürken, sahnede anlık bir gerilim hissedildi. Genç şarkıcı Mela Bedel’in “Küstük mü?” diyerek ortamı yumuşatma çabası ise salonda karşılık buldu.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Mustafa Sandal sessizliğini bozarak açıklama yaptı. Ünlü sanatçı, çıkan haberlerde yer alan “saygısızlık” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.





Sandal açıklamasında, “Saygı1 gecesinde sevgili Mela Bedel’in bana saygısızlık yaptığı şeklinde haberlerin ve linç boyutuna varan yorumların varlığını ekibim iletti. Ben o anki heyecana verdim, performansını överek ortamı yumuşattım ve herhangi bir saygısızlık olarak görmedim” ifadelerini kullandı.

“İSMİNİ DOĞRU SÖYLEDİM”

Mustafa Sandal ayrıca, “Lütfen genç müzisyen kardeşimizin heyecanını anlayışla karşılayın. Akıllarda şarkıya kattığı yorum kalsın. Ben Mela’dan razıyım, siz de razı olun. Ayrıca ismini doğru söyledim” sözleriyle iddialara da açıklık getirdi.





