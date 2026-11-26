İstanbul’un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde 22 Kasım’da aynı binada bulunan iki ayrı eve silahlı saldırı düzenlendi.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda saldırının, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın anne ve babasına yönelik tehditlerle bağlantılı olduğu belirlendi.
KURŞUNLAMANIN ARKASINDAN ÇETE TEHDİDİ ÇIKTI
Polis soruşturmasında, saldırının ardından aile üyelerini telefonla arayan suç örgütü bağlantılı bir kişinin, Cihan Sütşurup’tan borcunu ödemesini istediği ortaya çıktı.
Şüphelinin, borcun ödenmemesi halinde aileyi öldürmekle tehdit ettiği tespit edildi.
SALDIRGANLAR TAKSİYLE KAÇTI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin olay yerine yürüyerek geldiğini belirledi.
İki eve ateş açan saldırganların, daha sonra ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.
İKİ ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI
Kaçış güzergâhındaki kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen S.F. ve Z.A., saldırının gerçekleştiği gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇETE TALİMATI INSTAGRAM ÜZERİNDEN VERMİŞ
Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suç örgütü bağlantılı kişilerle Instagram üzerinden görüntülü görüştüklerini ve evlerin kurşunlanması talimatını bu görüşmeler sırasında aldıklarını anlattı.
SALDIRI ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLMİŞ
Şüphelilerden birinin cep telefonunda yapılan incelemede, evlerin kurşunlandığı ana ilişkin video görüntüleri bulundu.
Zanlıların gösterdiği adreste arama yapan polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken polis ekiplerinin saldırı talimatını veren suç örgütü bağlantılı kişileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.