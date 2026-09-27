Şarkıcı Mustafa Sandal, fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sandal hakkında gündeme gelen iddiaların ardından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar herhangi bir fon alım veya satım işlemi gerçekleştirmediğini ve bu yönde bir organizasyonun içinde yer almadığını ifade etti.

Sandal açıklamasında, "Sevgili dostlar; benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

'32 YILDIR TEK GELİRİM MÜZİKTİR'

Gelir kaynağına ilişkin de açıklamada bulunan Sandal, "32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira para çektiği iddia edilmişti.

Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir uygulandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öne sürülmüştü.