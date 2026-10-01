İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına da el konulmuştu.

Soruşturmanın başladığı gün “Benim alnım ak” açıklamasını yapan Mustafa Sandal, bu kez Ankara'daki konserinde konuya ilişkin konuştu. Eşinden bahsetmeyen Sandal, kendi gelirinin yalnızca müzik olduğunu belirterek soruşturma kapsamında herhangi bir fona dahil olmadığını söyledi.

“BENİM TEK GELİR KAPIM MÜZİK”

Sandal, konser sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Benim tek gelir kapım müzik. Benim hiçbir şekilde asla ve kat'a bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum hepinizin teker teker.”

33 yıldır müzikle hayatını sürdürdüğünü belirten Sandal, başka bir gelir kapısı olmadığını söyledi.

“HIZLI YOLDAN BİR YERLERE VARMA NİYETİM OLSAYDI...”

Mustafa Sandal, açıklamasının devamında müzik kariyerine ve dinleyicileriyle kurduğu ilişkiye vurgu yaptı.

Sandal, “Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur. Eğer ben, hızlı yoldan, hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım. Herkesin haberi olsun” dedi.

''DAHLİM OLMAMIŞTIR''

Ayrıca sanatçı, ''Tuhaf mevzularla bir şekilde Türkiye'nin gündemine geliyorum. Ben bu konuyla alakalı açıklamaları yaptım. Herkes gözümün içini görsün. Buradan hepinizin gözünüzün içine bakarak bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Benim hiçbir şekilde asla ve asla bir fon alışım, satışım herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Gözünüzün içine baka baka söylüyorum'' cümlelerini belirtti.