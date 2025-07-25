Mustafa Sandal 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Sandal, programda bilinmeyen bir hastalığından bahsetti:

"Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum."

"Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."

"MELİS EN İYİ ARKADAŞIM"

Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği Melis Sütşurup'la mutlu bir beraberliği olduğunu söyledi:

"Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun."

"O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz."

Sanatçı ayrıca arada tartışma yaşadıklarını da açıkladı:

"Tartışmalarda yüzde 99.4 Melis haklı oluyor. Ama melek gibi de bir kalbi var. Kavga da ediyorsun, barışıyorsun da ama hayattaki en iyi arkadaşım."