Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen, hakkında yürütülen iki ayrı ağır ceza davasından da tahliye edildi. İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanında güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ve İstanbul'daki nitelikli yağma davalarında tutuklu bulunan Şen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararla birlikte, Çeşme’deki cinayet anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ÇEŞME'DEKİ KANLI BASKININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Olay, 2023 yılında İzmir Çeşme’deki bir eğlence mekanında meydana gelmişti. Kapıdaki korumalarla çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Türkiye'ye iade edilen Hüsnü Kerem Şen, "Kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi. Mahkeme, Şen’e yurt dışı yasağı getirerek elektronik kelepçe ile ev hapsi şartı koştu. Dosyaya giren yeni görüntülerde ise çatışma anı ve Şen'in elindeki silah net bir şekilde görüldü.

İSTANBUL’DAKİ "YAĞMA VE ALIKOYMA" DAVASINDAN DA TAHLİYE ÇIKTI

Hüsnü Kerem Şen, iş insanı Abdullah Taşkın ve ailesini milyonlarca liralık alacak meselesi yüzünden tehdit etmek, darp etmek ve alıkoymakla da suçlanıyordu. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Şen için mahkeme, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak bu dosyadan da tahliye kararı verdi.

İki büyük davadan tahliye edilerek ev hapsine alınan Şen hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit" iddiasıyla yürütülen üçüncü bir soruşturmanın daha devam ettiği öğrenildi.