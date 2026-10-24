Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablolarına göre, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın 2026 yılında TERA’nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı belirlendi.

Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Sandal, yalnızca TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kârla 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Belgelerde, Sandal’ın 16 Eylül 2026 itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belirtildi.

BABA CİHAN SÜTŞURUP 639 MİLYON TL KÂRLA 6. SIRADA

Aynı fon hareketlerinde öne çıkan Cihan Sütşurup’un da 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırdığı tespit edildi.

Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kârla gerçek kişiler kâr sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Resmi kayıtlara göre Sütşurup’un hesabında 16 Eylül 2026 itibarıyla 72 milyon 757 bin TL bakiye kaldı.

AVUKATLARI BAŞSAVCILIĞA BAŞVURDU

Baba ve kızın, TERA fonundan toplam 2 milyar 994 milyon TL kâr elde ettikten sonra yurt dışına çıktığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında aranan baba ve kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, avukatlar, Sütşurup ailesinin fondan elde ettiği parayı iade etmek istediğini bildirdi.

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal işlemler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirdi.

İade sürecinin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.