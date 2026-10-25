İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Burak Doğan’ın aktardığına göre, şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabında bulunan 3 milyon dolara el konuldu.
KAZANÇLARINI İADE ETMEK İSTEDİKLERİNİ BİLDİRMİŞLERDİ
Soruşturma kapsamında, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup’un Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettiği belirtilmişti.
İkilinin avukatlarının da savcılıkla iletişime geçerek elde edilen kazançları iade etmek istediklerini bildirdiği aktarılmıştı.