MasterChef Türkiye'de yoluna devam eden Şiringül Kaya, performansıyla olduğu kadar geçmişiyle de dikkat çekti. Yarışmacının, müzik dünyasındaki kariyeri ve ünlü isimlerle yaptığı çalışmalar gündeme geldi.

İKİNCİ TURDA YARIŞTI

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ikinci tur heyecanı yaşanırken, yarışmacı Şiringül Kaya hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MUTFAKTA DA SANATINI ORTAYA KOYMAK İSTİYOR

İstanbul'dan yarışmaya katılan Şiringül Kaya, kendisini piyanist, ses eğitmeni ve besteci olarak tanıttı. Müzik ile yemek yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirten Kaya, mutfakta da sanatını ortaya koymak istediğini söyledi.

MUSTAFA SANDAL'IN VOKALİSTİYDİ ŞİMDİ YARIŞMADA BOY GÖSTERİYOR

Kaya, geçmişte müzik dünyasında önemli isimlerle çalıştığını anlatarak, "Ercan Saatçi ile çalışıyordum. Mustafa Sandal ve İzel Çelik Ercan ile çalıştım" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINA DA EĞİTİM VERDİ

Yarışmacının ayrıca Zara, Niran Ünsal ve Volkan Demirel'in kızlarına da eğitim verdiği öğrenildi.

Çocukluğundan beri yemek yapmaya ilgisi olduğunu anlatan Şiringül Kaya, 8 yaşında mantı açtığını ve yaptığı yemekleri mahallede dağıttığını söyledi.

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar aşamasında yarışan Şiringül Kaya, başarılı performansıyla ikinci turu geçerek bir üst aşamaya yükseldi.