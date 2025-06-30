Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya konserinin ardından soluğu süpermarkette aldı. Son dönemde sıkça dolaşan “Almanya’da domatesin kilosu 20 Euro oldu” iddialarına karşı kamera açtı, marketleri gezip fiyatları tek tek gösterdi.
Sandal’ın ilk durağında organik domatesin kilosu 5.98 Euro’ydu. Ardından girdiği diğer marketlerde domatesin kilosu 1 Euro ile 1.49 Euro arasında değişti.
Tek tek marketleri gezen Mustafa Sandal, "Bizde biri var, 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' diyor. kilosu 1 euro. 20 Euro'ya rastlamadık. Yerinde gelmiş görmüş olduk" dedi.