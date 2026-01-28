Son dönemde yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu dolandırıcılık olaylarında özellikle ünlü isimlerin görüntü ve sesleri izinsiz şekilde kullanılıyor.

Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ın yapay zeka destekli bir videosu sosyal medyada yayınlandı.

"ASLI ASTARI YOK, DOLANDIRICILIKTIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mustafa Sandal, videonun tamamen sahte olduğunu belirterek takipçilerini uyardı.

Sandal, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Sosyal medyada dolaşan bu video yapay zekâ ile yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır. Lütfen bu videoya itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ünlü şarkıcı yaşanan durumun ardından avukatına talimat verdiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sandal ayrıca, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmadığını vurgulayarak, kendisine ait resmi duyuruların yalnızca kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını dile getirdi.

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN DUYURUYORUM"

Açıklamasının sonunda takipçilerine seslenen Mustafa Sandal, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu uyarıyı yaptığını belirtti. Sandal, sahte içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.